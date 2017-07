Bilbao exhibe la colección Koplowitz, un paseo por la belleza en el arte

El Museo de Bellas Artes de Bilbao ha presentado hoy la exposición Colección Alicia Koplowitz-Grupo Omega Capital, que desde el viernes ofrecerá un delicado paseo por el canon de la belleza y de la representación de la figura humana, especialmente de la femenina, en la historia del arte.

Canal Patrimonio



La colección atesorada durante tres décadas por la empresaria se muestra por primera vez al público en España, tras su primera exhibición en el Museo Jaquemart-André de París, y está compuesta por obras de artistas nacionales como Cruz, Morales, Goya, Picasso, Juan Gris, Antonio López, Gargallo, Zurbaran, Tapies, Barceló, Chillida y Oteiza, entre otros. Y también incluye la de pintores internacionales como Van Gogh, Gauguen, Modigliani, Canaletto, Mondrian, Modigliani, Van Dongen, Schiele, De Kooning, Fontana, Rothko, Bacon, Freud, Warhol, Twombly o Kiefer, además de los escultores Calder, David Smith, Giacometti, Louise Bourgeois, Donald Judd o el chino Ai Weiwei. La exposición, compuesta por un total de 90 piezas, ha sido presentada hoy a los medios de comunicación por el director del Museo bilbaíno, Miguel Zugaza, quien ha considerado una muestra de amistad el haber elegido Bilbao para exhibir su colección en España, y la comisaria de la misma y conservadora de la colección Koplowitz, Almudena Ros. También ha intervenido el catedrático y académico Francisco Calvo Serraller, autor del ensayo del catálogo de la muestra.

La muestra abarca obras desde el siglo III antes de Cristo, con dos cabezas femeninas y una figura decapitada de la diosa Afrodita de la Grecia clásica, hasta piezas realizadas en 2014 como el cuadro del alemán Anselm Kiefer “Le dormeur do val” (El durmiente del valle). Comprende tanto pintura como escultura, que tiene un protagonismo especial con delicadas obras de Giacometi, Calder, Gargallo, Germain Richier y David Smith, entre otros, y el dibujo, con obras de Tiepolo y Piazzetta, este último incorporado a última hora a instancias de la propia Koplowitz en la visita a la exposición que realizó previa a su presentación a los medios y apertura al público. Además de la búsqueda de la belleza y de la presencia femenina en el arte, la exposición supone también un recorrido por la historia del arte desde la Grecia clásica hasta la actualidad, con especial detenimiento en el arte realizado en los siglos XVIII y XX.

La comisaria de la muestra, Alumeda Ros, ha explicado que esta circunstancia no ha sido casual ya que el XVIII fue el siglo que sentó las bases del arte contemporáneo, a lo que Calvo Serraller ha añadido que “para entender el arte del siglo XX es necesario mirar al siglo XVIII que fue, además, el siglo de la mujer, en el que apareció el feminismo“. Pese a haber sido expuesta parte de la muestra en París antes que en Bilbao, Calvo Serraller ha calificado de “hito excepcional” esta exposición, porque “va a constituir casi un estreno mundial porque se van a ver muchas cosas que no se han visto en París y, además, con un enfoque distinto, porque los gustos artísticos en España no son los mismos que en Francia“. Dada la amplitud cronológica que abarca, ha considerado que la exposición de Bilbao es “en cierta medida, un microcosmos” artístico que permite al espectador obtener una perspectiva “imprescindible” para valorar el arte, al “cruzar el arte del presente con el del pasado“. La exposición, la primera que patrocina la compañía energética Petronor tras su reciente incorporación al Patronato del Bellas Artes, permanecerá abierta del 28 de julio al 23 de octubre, durante todos los días, incluidos los de descanso semanal del Museo.

IMAGEN: Bilbao exhibe la colección Koplowitz, un paseo por la belleza en el arte. EFE.