El Coliseo será un parque arqueológico y podrá tener un director extranjero

El Coliseo y su zona circundante será un nuevo parque arqueológico con mayor autonomía en su gestión respecto al Ayuntamiento de Roma y podrá ser dirigido por un extranjero, una medida que anunció hoy el Ministerio de Bienes Culturales.

Canal Patrimonio

El nuevo parque arqueológico no solo incluirá el monumento italiano más conocido en el mundo, sino otras 78 hectáreas de terreno que incluyen los Foros, el Palatino o la Domus Aurea, entre otros lugares históricos. Esa declaración de parque arqueológico ha enfrentado al ministerio y al ayuntamiento, que llegó a los tribunales para suspender esa decisión, pero ahora el Consejo de Estado ha anulado la sentencia del Tribunal Administrativo Regional del Lacio que falló a favor del recurso presentado por la alcaldesa de la capital, Virginia Raggi. El ministro de Cultura, Dario Franceschini, señaló hoy, en una rueda de presa, que el Consejo de Estado ha considerado válido el acuerdo de valorización del área arqueológica central de Roma al que llegó en abril de 2015 con el entonces alcalde de Roma Ignazio Marino. Franceschini consideró “muy relevante” la creación del parque arqueológico del Coliseo, porque se unirá a un sistema “ya experimentado“, que es “muy apreciado tanto en el extranjero como dentro del país” y que ha supuesto una reforma “de verdad“. A pesar de que Franceschini (Partido Demócrata, en el Gobierno) rechazó calificar el conflicto con el Ayuntamiento de Roma (gobernado por el Movimiento Cinco Estrellas) de “político“, sí expresó su extrañeza por que el Coliseo no estuviera entre los 31 parques arqueológicos nacionales de Italia. “Causaba estupor” que todos los ayuntamientos donde hay museos o parques arqueológicos apoyaran la medida y el trabajo de sus directores, “mientras que el Ayuntamiento de Roma decidió presentar un recurso” en contra de la medida, agregó.

Franceschini defendió la necesidad de encontrar formas de colaboración que afecten no solo a los parques arqueológicos sino al resto de patrimonio de la ciudad y lamentó que, hasta el momento, el Ayuntamiento de Raggi no le haya hecho partícipe de ninguna de sus decisiones en el aspecto cultural. Se estima que en 2017 las visitas al Coliseo superarán los siete millones de personas. La decisión del Consejo de Estado abre también la puerta a que el nuevo parque arqueológico tenga un director extranjero, según confirmó Franceschini. El ministro apuntó que de las 82 personas que han presentado su candidatura, 16 no son italianos, y que tras el procedimiento de selección de una comisión de expertos, el nuevo director comenzará a ejercer en enero de 2018 y sus funciones se ajustarán, sobre todo, a la gestión económica. Además, reveló que la directora general de la Unesco, la búlgara Irina Bolkova, será parte del consejo de administración del nuevo parque arqueológico. El nombramiento el año pasado de expertos no italianos a la cabeza de algunos de los museos más importantes del país, como la Galería de los Uffizi o la Academia, ambos en Florencia, causó polémica en el país y acabó en los tribunales. Finalmente el pasado mayo un tribunal anuló el nombramiento de cinco de ellos por considerar que el proceso de selección no contemplaba la posibilidad de que participaran ciudadanos no italianos, decisión que Franceschini ya anunció en aquel momento que recurriría.

IMAGEN: Vista del Coliseo desde la “Viña Barberini”, desde el Palatino Romano. EFE.