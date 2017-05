El Museo del Prado estrena su primer itinerario en latín para redescubrir destacadas obras mitológicas

Expertos latinistas guiarán el recorrido que incluye pinturas como ‘El juicio de Paris’, ‘Las tres Gracias’, ‘El banquete de Tereo’ y ‘Aquiles descubierto por Ulises y Diómedes‘ de Rubens que será gratuito para los visitantes del Museo.

Durante el mes de mayo, el Museo del Prado ofrece recorridos didácticos impartidos en latín para conocer las principales obras mitológicas de Rubens entre las que figuran ‘El juicio de Paris’, ‘Las tres Gracias’, ‘El banquete de Tereo’ y ‘Aquiles descubierto por Ulises y Diómedes‘. Esta iniciativa propone aunar la cultura artística y la lengua fundacional de la cultura europea, que sirvió de vehículo de comunicación durante siglos. Las visitas serán conducidas por latinistas que comentarán cuadros de temática grecorromana. Estos recorridos, que se celebrarán los viernes 5, 19 y 26 de mayo a las 16.30h son de carácter gratuito para los visitantes del Museo que se inscriban en el punto de encuentro de Educación 15 minutos antes del comienzo de la actividad, que está dirigida a un grupo máximo de 20 personas. El primer viernes las explicaciones serán impartidas por Jorge Tárrega Garrido, presidente del Collegium Latinitatis, y Esteban Bérchez Castaño, vicepresidente del Collegium Latinitatis, asociación cultural que tiene el objetivo de promover y divulgar el uso del latín como lengua vehicular de la enorme herencia legada por la Antigüedad. La segunda sesión estará a cargo Pablo Ortiz Sierra y Carles García Olmos, miembros del Collegium Latinitatis, al igual que Luisa Blecua del Álamo y David García Pérez, quienes guiarán el último de los itinerarios programados.

Latine Artem pingendi et Fabulas Mythologicas discamus:

Mense Maio lustrationes habebuntur tabularum pictarum antiquas fabulas mythologicas complectentium in Museo, Veneris diebus 5, 19 et 26 a 4.30pm ad 5.30pm; si quis cupierit lustrationi interesse, oportebit in Museo ipso (ad “Punto de Información-Educación”) ante 4.15pm nomen dare. Singulis diebus bini mystagogoi tabulas pictas selectas Latine explanabunt. Vivat Latinitas!

IMAGEN: Un visitante capta imágenes del cuadro “Las Tres Gracias”, de Rubens. EFE.