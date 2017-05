El reto de ensamblar restos arqueológicos para conocer la vida en la Prehistoria

La Universitat Rovira i Virgili (URL), con el patrocinio de la Wenner-Gren Foundation, organiza un taller en el que participarán los mejores especialistas mundiales en la metodología de ensamblar restos arqueológicos. Así, se puede saber cómo era la economía, si se practicaba o no el reciclaje, así como la organización social de los grupos de homínidos.

Canal Patrimonio_IPHES

Un yacimiento es el resultado de una serie de eventos que se van superponiendo en distintos niveles a lo largo del tiempo. En cada uno de estos estratos quedan depositados restos arqueológicos generados al fracturar huesos y tallar bloques de piedra. Volver a encajar las piezas pertenecientes a un mismo hueso o bloque es una tarea ardua, pero muy útil para entender un sinfín de aspectos relacionados con la evolución humana. Con el objetivo de intercambiar experiencias, conocer las aplicaciones multidisciplinarias de los remontajes y su tratamiento 3D, así como acordar algunos criterios para su uso, se celebrará un taller internacional que reunirá a los mejores expertos en esta metodología. Lleva por título ‘The Big Puzzle 30 Years After. A shared, multidisciplinary, Palaeolithic perspective‘ y tendrá lugar del 9 al 11 de mayo, en la sala de grados del campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona (URV). El título hace referencia al congreso que tres décadas atrás se celebró en el centro de investigación y museo de Monrepos (Neuwied, Alemania). Allí se constató la importancia de los remontajes como una metodología de análisis privilegiada en el estudio de los comportamientos técnicos, económicos y sociales de las poblaciones del pasado. La publicación de aquel congreso y los datos aparecidos desde entonces han demostrado no sólo que los remontajes son muy fructíferos para la investigación, sino que han ido abriendo nuevas líneas de trabajo. El taller está organizado por Francesca Romagnoli, investigadora Marie Curie en el IPHES (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social), en el marco del Programa de investigación e innovación H2020 de la comunidad europea GA. 653667, y Manuel Vaquero, miembro del IPHES y profesor de Prehistoria en la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona (URV). Se cuenta con el patrocinio de la Wenner-Gren Foundation, una fundación de Estados Unidos que financia la investigación de excelencia en el ámbito de la antropología, la prehistoria y el estudio de la evolución humana.

Con este taller, el IPHES enlaza el simposio realizado en Alemania en 1987, con la intención de realizar una reflexión sobre el desarrollo que esta metodología ha tenido en estos 30 años y también evaluar si las expectativas que se generaron en aquel momento se han alcanzado. El IPHES es un centro de referencia en el estudio de los remontajes y ha desarrollado un protocolo de análisis que ha permitido llevar a cabo trabajos innovadores sobre reciclaje, tecnoeconomía y organización social de las comunidades neandertales. Precisamente, el IPHES presentará en el taller nuevos datos obtenidos en el Abric Romaní (Capellades, Barcelona), un referente mundial para estudiar la organización social de Homo neanderthalensis, y del yacimiento de la Gran Dolina (Sierra de Atapuerca). Los remontajes permiten identificar qué tipo de acciones, cuántas y con qué frecuencia se llevaron a cabo en un yacimiento, así como detectar la relación temporal y espacial de los distintos eventos. Por ejemplo, cómo se introdujo un determinado material en el yacimiento y de dónde procedía, cómo se confeccionaron las herramientas, etc. De este modo se pueden averiguar aspectos de la economía de los grupos de homínidos, cuánto tiempo permanecían en un lugar, así como la dimensión y organización del grupo humano que allí había vivido. También permite saber si se han reutilizado los materiales y la importancia del reciclaje en las sociedades pretéritas. Los remontajes se aplican asimismo al análisis de la fauna. De este modo se puede llegar a conocer, por ejemplo, cómo los humanos compartían y distribuían la comida en el pasado. Estas son algunas de las cuestiones que se debatirán en el taller. A él asistirán expertos de primer nivel que aplican los remontajes de manera interdisciplinar con el fin de conocer mejor cómo era la vida en el Paleolítico. Entre los participantes hay científicos de instituciones líderes en la investigación sobre remontajes como la UCL (University College London), y de centros de referencia en el estudio de la Prehistoria, como la Universidad de Tübingen en Alemania, las universidades Autónomas de Madrid y Barcelona, la Universidad de la Laguna, la Universidad de Ferrara, el Anthropos Museum de Brno, y el mismo museo de Monrepos.

IMAGEN: Cartel del taller que se celebrará en Tarragona del 9 al 11 de mayo. IPHES.