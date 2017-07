La fotógrafa chilena Paz Errázuriz recibe el II premio Madame Figaro en Arles

La fotógrafa chilena Paz Errázuriz ha sido laureada con el II premio de fotografía Madame Figaro-Rencontres de’Arles, por la exposición que presentó en este evento fotográfico internacional.

Canal Patrimonio



Nacida en Santiago de Chile, en 1944, Errázuriz muestra en esa ciudad del sureste francés la exposición “Una poética de lo humano“, organizada por el museo Jeu de Paume en colaboración con la Fundación Mapfre. La artista chilena se interesa “por aquellos que la sociedad no mira: los enfermos, los marginales, las prostitutas y los travestis entre otros“, subraya “Madame Figaro“ en su página web al informar del galardón. “Lo que me interesa es la identidad. Mi trabajo es observar la sociedad y siempre en Chile“, explica la fotógrafa, amante del negro y el blanco para sus famosos retratos. Autodidacta en una primera etapa de su carrera, marcada igualmente por la dictadura chilena, la cofundadora de la Asociación de Fotógrafos Independientes de Chile (AFI) se perfeccionó luego, en 1993, en el International Center of Photography de New York. Recuerda, asimismo, cómo la antigua maestra, hoy una de las fotógrafas más conocidas de su país -Premio Ansel Adams en 1995, y PhotoEspaña en 2015- se introdujo en esta profesión tras el golpe de Estado de Agusto Pinochet. “Resistía con la fotografía. Cuando vives bajo una dictadura, aprendes a trabajar sin hacerte remarcar“, comenta en la web de “Madame Figaro” Errázuriz, quien en 2015 representó a su país en la Bienal de Venecia junto con Lotty Rosenfeld.

Su trabajo fue seleccionado junto con el de otras siete fotógrafas de las 23 invitadas a Arles: Dune Varela, Julie Balagué, Marie Bovo, Gohar Dashti, Shadi Gadirian, Silin Liu y Ester Vonplon. El delegado general del Festival de Cannes, Thierry Fremaux, y el presidente del Palais de Tokyo de París, Jean de Loisy, formaban parte del jurado Madame Figaro presidido por la actriz, realizadora y cantante francesa Mélanie Laurent. Latinoamérica y sus artistas ocupan este año un puesto importante en este festival fotográfico considerado uno de los mejores del mundo, que se celebra del 3 de julio al 24 de septiembre y que tiene este año a Colombia como país invitado de honor, en el marco de la temporada de Colombia en Francia iniciada a finales de junio.

IMAGEN: “Evelyn, La Palmera, Santiago”, correspondiente a la serie La pomme d’Adam, creada en 1983 por la artista chilena Paz Errázuriz. EFE.