La metamorfosis del horizonte. Entrevista a Jorge Yeregui

El arte contemporáneo puede definirse o interpretarse de diferentes maneras, ya que no debemos pasar por alto la subjetividad del concepto del arte en sí mismo, pero una sencilla manera para hacerlo es valorar el arte contemporáneo como el reflejo de nuestro tiempo y de la sociedad a la que pertenecemos.

La obra de Jorge Yeregui (Santander, 1975) se enmarca perfectamente dentro de esta personal interpretación, ya que el artista refleja de modo fidedigno la transformación actual del paisaje y la relación entre el entorno natural y el entorno urbano. Sus trabajos se extienden más allá de la estética del paisaje per se, indagando en la convergencia de factores sociales, culturales y naturales. La intencionalidad del santanderino se hace latente en palabras de Walter de María, “el terreno está ahí no sólo para ser contemplado, sino para que se reflexione sobre él”.

El artista ha expuesto sus proyectos en espacios como la Biblioteca del Museo Nacional Centro de Arte Contemporáneo Reina Sofía (MNCARS), Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Da2 Salamanca, Instituto Cervantes (sedes de Chicago y Pekín), Alarcón Criado (Sevilla), Le Château d´Eau (Toulouse)… y ha recibido reconocidos premios y becas, como el Premio Internacional de Fotografía Contemporánea Pilar Citoler, Beca de Artes Plásticas Fundación Botín, Beca de residencia en la Real Academia de España en Roma y en el Colegio de París, Iniciarte o Beca para artistas de la Casa Velázquez, entre otras.

Acta de Replanteo ha sido su última exposición individual y, aunque ha sido clausurada semanas atrás, puede visitarse virtualmente a través de este enlace.

La muestra situada en la Fragua de Tabacalera y comisariada por David Armengol, ha sido una de las grandes apuestas expositivas de Promoción del Arte (Ministerio de Cultura) para la temporada 2016-2017, en la que se han combinado diferentes técnicas y obras, como la fotografía, la proyección audiovisual, la intervención site-specific en un espacio público, el archivo como contenedor de toda la investigación sobre la que se cimienta el proyecto, video instalación y el “catálogo”, a modo de periódico y obra portátil.

Entrevista

Con motivo de esta exposición, hemos tenido la oportunidad y el placer de poder de charlar con Yeregui, al que agradecemos su disposición y cercanía a la hora de abordar todas nuestras preguntas.

· Aunque tu formación académica es la arquitectura, ¿qué es lo que motivó a que te vincularas profesionalmente al mundo del arte?

Imagino que la curiosidad. Por mi formación y el contexto en el que me he criado la arquitectura me resultaba más fácil de comprender (y, en ocasiones, más difícil de justificar dado su carácter práctico) mientras que el arte me ofrecía un espectro inabarcable de prácticas, autores, corrientes, movimientos, etc. cuya pertinencia y argumentación se escapaba a los límites de mi racionalidad, a la vez que me intrigaban.

· ¿Por qué decides escoger la disciplina fotográfica como tu principal lenguaje formal?

Desde el instituto he trabajado la fotografía, en principio por géneros, de forma respetuosa con la disciplina (retrato, bodegón, etc.) pero con el tiempo me resultaban más interesantes los trabajos en los que se diluían estas parcelas, lo que me fue llevando hacia la fotografía artística, donde la componente personal iba adquiriendo peso. A pesar del cambio en mis intereses el medio fotográfico admitía sin problema esta evolución. Me sentía cómodo y el soporte me permitía desarrollar un discurso sin aparente limitación. Si le sumamos que gran parte de la fotografía artística de las últimas décadas ha tratado temas como la ciudad, paisaje o territorio, el estímulo para combinar la formación de arquitecto y la vocación de fotógrafo era inevitable. Desde hace unos años sí me encuentro más limitado en el campo de la fotografía, así que, por una parte estoy trabajando con los límites de lo fotográfico, tanto formales como conceptuales; y por otra estoy incorporando nuevas técnicas y soportes como el vídeo o la instalación.

· Sin duda, Acta de Replanteo es una de las grandes propuestas expositivas de Tabacalera Promoción del Arte de esta temporada, además de contar con un arduo trabajo de investigación y desarrollo tanto por tu parte como por la de David Armengol comisario de la muestra, ¿cómo surge el proyecto y de qué manera se llevó a cabo?

Es un proyecto en el que estaba trabajando desde hacía tiempo y tanto el tipo de lugar donde se desarrolla como el contenido siempre han estado presentes en mi trabajo. En 2006 realicé la serie Cotacero, que proponía un ejercicio de reconocimiento del territorio que alternaba el trabajo en la biblioteca y el trabajo sobre el terreno. En 2008 completé la serie En el camino, que ya apuntaba hacia el ocaso inmobiliario como tema de investigación. Para Acta de replanteo quería trabajar desde la experiencia directa sobre el territorio. En otros trabajos he recurrido al paisaje como construcción cultural, pero el peso que este tipo de lugares tienen en el imaginario colectivo me llevaba a buscar otras vías de exploración para no acabar en los lugares comunes que se han generado en el discurso post-inmobiliario. Me parecía que la experiencia, la vivencia directa sobre el territorio, podía ser una manera de abordarlos para abrir nuevas vías de interpretación.

David, por su parte, tiene una amplia trayectoria vinculada al paisaje con una aproximación muy singular en la que lo vivencial ha tenido mucho peso. Entre otras, la exposición que realizó con Richard T. Walker en la galería àngels barcelona o la muestra El pensamiento oceánico en el EAC de Montevideo así lo atestiguan. De este interés común por el paisaje surgió una colaboración de más de medio año en la que hemos ido dando forma a la exposición. Ha sido un proceso muy enriquecedor, en el que hemos hablado y compartido mucho hasta alcanzar una proyecto expositivo muy específico.

· Las relaciones e intersecciones entre los conceptos de contemporaneidad, naturaleza y urbanismo son muy palpables en tu obra, ¿qué significado tienen estos términos para ti?

Son cuestiones que siempre han tenido mucho peso en la producción artística. Hoy día la ciudad es el hábitat natural del ser humano. Es un espacio artificial construido específicamente para satisfacer sus placeres y necesidades, y por tanto constituye un reflejo de los que somos, de cómo evoluciona la sociedad en cada momento. Como no es un modelo perfecto también incorpora las disfunciones sociales y espaciales que genera nuestra forma de habitar.

Con la naturaleza sucede algo parecido. El equilibrio de fuerzas entre el ser humano y la naturaleza hace tiempo que se ha invertido y, a día de hoy, el medio ambiente requiere protegerse, o ser protegido, de la acción humana. Por tanto la naturaleza existe en la medida en la que es capaz de adaptarse a las nuevas reglas del juego; o en la forma en la que las sociedades la incorporan en el devenir que establece el progreso.

Una combinación de ambas situaciones es lo que reflejan las series Paisajes mínimos y Sitescape.

· ¿Cuál es tu opinión acerca de la situación del arte contemporáneo en España?

Me parece bastante conservador. Siempre había imaginado que el contexto artístico disfrutaba de más grados de libertad que el resto de disciplinas, pero me temo que era una ilusión y que finalmente las estructuras que rigen cualquier ámbito o práctica son muy parecidas. No creo que el arte disfrute de mayor libertad respecto al mercado o a las estructuras de poder que cualquier otra disciplina y esto, para mi, resulta contradictorio.

· Víctor Hugo afirmaba que el futuro tiene muchos nombres, ¿cuál es el tuyo? ¿Algún proyecto a la vista?

Acabar la tesis, aunque el título: De lo inacabado al fragmento; no ayuda.

Ester Prieto Ustio

IMÁGENES: Montones, 2016 Inyección de tinta sobre papel Hahnemühle Photo Rag Ultrasmooth de 305 grs 130×165 cm/ Inventario, 2015 Vista de la exposición, Alarcón Criado (Sevilla)/ Ecotopografías (Pliegue píxel. MV geriatría. Caramazana de Tera), 2009-2010 Tríptico, impresión C-Type bajo metacrilato 102×240 cm/ Paisajes mínimos (La senda. Lumen Building, Wageningen), 2007-2010 Impresión C-Type bajo metacrilato 153×120 cm. Algunas de las obras de Jorge Yeregui