Las insumisas que se rebelaron al surrealismo toman el Museo Picasso de Málaga

Convivieron con el surrealismo, cuyos artistas le reservaron sólo el papel de amante o musa, y por eso el grupo de mujeres que protagonizan la nueva exposición temporal del Museo Picasso de Málaga se rebelaron para reivindicar su libertad creativa y un protagonismo que se les sigue negando. La exposición Somos plenamente libres. Las mujeres artistas y el surrealismo podrá verse en el museo malagueño hasta el próximo 28 de febrero.

“Los varones surrealistas veían a las mujeres como esposa, compañera y amante y también, en un plano idealista, como eterna mujer niña, como musa y como inspiradora”, ha destacado José Jiménez, comisario de la exposición y catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid.

En todos los casos “se concibe a la mujer como un objeto pasivo y se le niega la dimensión de sujeto, y ésa es la cuestión que, como un hilo rojo, une el trabajo de estas dieciocho mujeres con obras completamente diferentes”, ha añadido.“Cada una es ella misma y trabaja de una forma diferente por un deseo de libertad y autoafirmación”, porque lanzan el mensaje de que nadie tiene que decirles “cómo deben ser o qué tienen que hacer”, según el comisario.

Eileen Agar, Claude Cahun, Leonora Carrington, Germaine Dulac, Leonor Fini, Valentine Hugo, Frida Kahlo, Dora Maar, Maruja Mallo, Lee Miller, Nadja, Meret Oppenheim, Kay Sage, Ángeles Santos, Dorothea Tanning, Toyen, Remedios Varo y Unica Zürn firman las 124 obras expuestas, que han sido prestadas por una treintena de colecciones internacionales públicas y privadas.

Jiménez ha aprovechado para reclamar que no se emplee mal el término “mujeres surrealistas”, en primer lugar porque existe “un mal uso generalizado del término surrealista, cuando algo es ridículo o no tiene sentido”, pese a que implica “ir más en profundidad a lo que es real, ir más al fondo de las cosas”.

“Además, estas mujeres no formaron parte como tal del grupo surrealista, e incluso algunas de ellas no quisieron ser caracterizadas en el marco del surrealismo”, ha añadido. Es el caso de Leonora Carrington, quien en 1993 confesaba en una entrevista que durante un tiempo pensó que “tenía afinidad con los surrealistas”, pero vio que sus hombres “trataban a las mujeres como musas, y eso era humillante”.“Eran mujeres artistas en diálogo o en contacto con el surrealismo y por tanto hay una impronta surrealista, pero no se les puede encuadrar en el movimiento surrealista”, ha insistido.

Por su parte, el director artístico del Museo Picasso, José Lebrero, ha señalado que las protagonistas de la exposición son “dieciocho mujeres artistas vinculadas por motivos diversos, no siempre felices, a uno de los movimientos más inquietantes del siglo XX, el surrealismo”. “La exposición quiere hacer memoria, dando cuenta de una existencia muy desconocida aún, que muchos escribanos de la historia del arte del siglo XX parece que se ocuparon de enterrar”, ha dicho Lebrero.

El Moderna Museet de Estocolmo, la Tate de Londres, el Centro Pompidou de París, el Centro de Arte Reina Sofía, el Museo de Arte Moderno de México o la Yale University Art Gallery son algunas de las instituciones que han prestado obras para esta exposición que permanecerá instalada en Málaga hasta el 28 de enero de 2018.

IMÁGENES: Imagen de los cuadros “Pequeña Sonata Nocturna” de Dorothea Tanning, “Niña Muerta” de Ángeles Santos y “La Kermesse” de Maruja Mallo, tres de los ejemplos de la nueva exposición temporal del Museo Picasso de Málaga. EFE