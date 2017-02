Una exposición en Madrid muestra que Francis Bacon “sí sabía dibujar”

Aunque Francis Bacon siempre alimentó la leyenda de que no sabía dibujar, siguiendo esa línea provocadora e irreverente que caracteriza al pintor de los cuerpos dolientes y mutilados, la exposición “La cuestión del dibujo”, en el madrileño Círculo de Bellas Artes, demuestra que “sí sabía”.

Se trata de cincuenta dibujos a lápiz, pastel y “collage” pertenecientes a la colección Francis Bacon Foundation of the Drawings donated to Cristiano Lovatelli Ravarino, que se exhiben por primera vez en España.

Unos 800 dibujos fechados y firmadas por el pintor entre 1977 y 1992, unas obras que no están exentas de polémica y que Bacon regaló a Lovatelli Ravarino, periodista y su pareja durante años.

Autoría

Estos dibujos de Bacon, nacido en Irlanda en 1909 y fallecido en Madrid en 1992, conllevan una controversia sobre su autoría, ya que el pintor repetía que nunca se había dedicado al dibujo.

Pero los tribunales zanjaron la polémica al verificar su autenticidad, como ha recordado durante la presentación de la muestra, su comisario, Fernando Castro, aunque “nunca se pueda saber en arte todo al cien por ciento”, ha precisado.

Desde el fallecimiento del pintor se ha ido cuestionando la autenticidad de los dibujos. Se expusieron en la Bienal de Venecia en 2009 y a partir de ahí comienza un litigio y controversia por saber si son de Bacon.

Pero tras diversos años de litigio, en los que se analizó la firma y se contrastaron diferentes testimonios de amigos y profesionales, los tribunales llegaron a la conclusión de que los dibujos eran auténticos, como ha recordado Castro.

También el comisario ha recordado al crítico británico amigo de Bacon Edward Lucie-Smith, quien recoge en el catálogo de esta exposición una idea clara, a pesar de que el pintor negara en muchas ocasiones que dibujaba.

“En una entrevista grabada en vídeo a comienzos de su carrera con su interlocutor más habitual, el critico David Sylvester, admite que realizaba dibujos, pero aclara con pudor que los deja a un lado a la hora de pintar y nunca los vuelve a mirar”, escribe Lucie-Smith.

Qué contienen las obras

Más allá de esta controversia que han zanjado los tribunales, como recalca también Juan Barja, la exposición de dibujos recoge el mismo espíritu de la obra de Bacon y los mismos temas: su mirada sin piedad sobre el ser humano, a quien descompone y mutila.

Sus visiones obsesivas sobre el retrato del papa Inocencio X, de Velázquez -expuesto en Roma en el Palazzo Doria-Pamphili, nunca lo vio en persona, sino a través de una fotografía-, el tema de las figuras -dice Fernando Castro-, de los retratos y autorretratos, las cabezas de rostros convulsos y las crucifixiones, entre otras, forman parte de la muestra.

“No se trata de bocetos ni de dibujos preparatorios, sino de obras en sí mismas. Obras por derecho propio”, ha subrayado el comisario de la exposición, que define la muestra con un hilo conductor: la reflexión sobre “la condición humana y la angustia existencial”.

El color y la textura de muchas de las obras que se exhiben en esta muestra se parecen a las grandes obras pictóricas de Bacon. El color naranjo, el morado violento, el rosa el verde, el azul, las bocas y caras deformadas, sus gritos sordos, están presentes en su obra en papel. EFE

IMÁGENES: Personas observan algunas de las obras que componen la exposición “Francis Bacon. La cuestión del dibujo”, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. EFE